الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال نبش المقبرة المجاورة لمستشفى ناصر

الاحتلال نبش المقابر
الاحتلال نبش المقابر

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن ما يجري على الأرض هو تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكانت الليلة الأعنف على مدينة خان يونس، حيث لم تتوقف الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت وقصفت محيط مستشفى ناصر الطبي الذي يقع ملاصقا لمخيم خان يونس وعاثت فسادا ودمارا بالمنطقة.

وتابع أن المقبرة التي تجاور المستشفى تعرضت لدمار واسع وجرى نبش عدد كبير من القبور في تلك المقبرة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فهذه الاشتباكات لم تتوقف عنها الطائرات الحربية الإسرائيلية والمشاركة فيها، بالإضافة للقذائف التي تطلقها الدبابات والآليات العسكرية المتوغلة والرصاص الحي باتجاه كل من يتحرك بهذه المنطقة.

غزة الاحتلال مستشفى ناصر الإحتلال الإسرائيلي

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