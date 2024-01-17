باكستان تمنع سفير إيران من العودة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنه لم يُسمح بعودة السفير الإيراني، الذي يزور بلاده في الوقت الراهن، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

كما أعلنت وزارة الخارحية الباكستانية عن تعليق كل الزيارات المرتقبة رفيعة المستوى مع إيران الأيام المقبلة، مؤكدة أن القصف داخل الأراضي الباكستانية عمل غير قانوني وغير مقبول، وأن باكستنا تحتفظ بحق الرد.

يأتي ذلك عقب توجيه إيران ضربة وقعت داخل الأراضي الباكستانية، وأسفرت عن وفاة طفلين، مشيرة إلى أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني، للاحتجاج على قيام إيران بضرب أراضيها.