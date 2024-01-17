الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كبيرة منسقى الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصلت سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، منذ قليل، إلي معبر رفح، للوقوف على آخر مستجدات تدفق وإدخال المساعدات إلي الجانب الفلسطيني، حسبما ذكر ت فضائية القاهرة الاخبارية.

وكانت أشادت سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتؤكد ضرورة وقف إطلاق النار.

كما استمعت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة لشرح تفصيلي للدور المصري في تجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24448 شهيدا و61504 جرحى منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدا و350 جريحا خلال 24 ساعة.

كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية غزة الجانب الفلسطينى وإدخال المساعدات

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