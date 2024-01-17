القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ستتفقد معبر العوجة

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من رفح، إن زيارة سيجارد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، ستتفقد فيها الأحوال في معبر رفح وآلية دخول المساعدات وتنتقل من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر نقاط التدقيق التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي وينسق لها وتشرف عليها الأمم المتحدة.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أن من المنتظر أن تتوجه بعد ذلك إلى معبر العوجة لمشاهدة بعض الإجراءات التي تحدث عنها مسئولو الهلال الأحمر المصري بشأن الإجراءات التعنتية التي ما زال الجانب الإسرائيلي يفرضها على الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة.

وتابع أنه: كما ستتابع الإجراءات بمعبر العوجة من الجانب الإسرائيلي للتعرف على الصورة من هناك، كما أن هناك اتصالات عديدة ستجريها المسئولة الأممية خلال الآونة المقبلة، لأنه في الأصل قرار تعيينها كان لإنشاء آلية جديدة من شأنها أن تُفعل وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.