الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ الهندسة الحيوية يشيد بما تشهده مصر من تطور كبير في كل المجالات

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد محفوظ أستاذ الهندسة الحيوية والتصوير الطبي، بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل ابتكاره أحدث التقنيات التكنولوجية في العمليات الجراحية، مشيدًا بما تشهده مصر من تطور كبير في كل المجالات.

وقال “محفوظ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الاولى، إن لديه الكثير من الجهود البحثية، في جراحات العظام والجراحات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع عدد من كبريات الشركات العالمية، بجانب حرصه على نقل خبرته إلى مصر اعترافا بالجميل.

وأوضح أنه بدأت رحلته في مصر من معهد البحوث عام 1989، لينطلق بعدها مطلع التسعينيات إلى العديد من الشركات العالمية المتميزة، ومنها إلى جامعة تينيسي العالمية عام 2003.

وأضاف محفوظ أنه عضو بالغرفة التجارية في ولاية تينيسي ولديه مركز في الولاية متخصص في جراحات وترميم وتجميل الوجه، وذلك للربط بين الهندسة الطبية وعدد من الجراحات المتقدمة في مختلف المجالات خاصة جراحات تجميل الوجه بعد الحوادث.

وتابع محفوظ أن هناك فريقا من المهندسين المصريين يعملون في المشروعات الرقمية التي يعمل عليها بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن خطوات الهجرة الآمنة ودعم العقول المتميزة للانطلاق عالميا، متابعا أنه يهتم بتحقيق قواعد ومعايير الجودة الشاملة.

أستاذ الهندسة تينيسي جامعة تينيسي العمليات الجراحية

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