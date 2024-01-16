المنسقة الأممية تعرب تقديرها البالغ لجهود مصر في تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان غزة

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة مستجدات الأوضاع بالقطاع، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

دعم مصر مهام تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2720

وأكد وزير الخارجية المصري دعم مصر مهام تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2720 لتسريع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

ومن جانبها، أعربت المنسقة الأممية عن تقديرها البالغ لجهود مصر في تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان قطاع غزة.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قام بتعيين الهولندية سيغريد كاغ فى ديسمبر الماضي، في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023).