الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": نحو 50 صاروخًا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ التى استهدفت نتيفوت

الصواريخ
الصواريخ

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن نحو 50 صاروخًا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ التي استهدفت نتيفوت وبلدات حولها.

تحقيق إصابات مباشرة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات شمالي مدينة غزة

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت عن تحقيقها إصابات مباشرة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات بمنطقة أبراج المخابرات شمالي مدينة غزة.

وقالت الفصائل إنه تم الاشتباك بين مقاتليها وآليات وجنود العدو الصهيوني في منطقة أبراج المخابرات في شمال مدينة غزة، مؤكدةً أنهم حققوا إصابات مباشرة في صفوف القوات المتقدمة.

غزة الفصائل الفلسطينية

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