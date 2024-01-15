الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الأمن القومى الإسرائيلي يهاجم وزير المالية بسبب تقليص ميزانية الشرطة

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير

قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن محاولة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تقليص ميزانية الشرطة انعدام للمسئولية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قال وزير المالية الإسرائيلي، إن وزارته خصصت نسبة كبيرة من ميزانية العام الجديد للحرب على غزة، ودعم عودة من تم إخلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب.

الميزانية توظف وتخصص أموالًا لجنود الاحتياط والناجين

وخاطب سموتريتش وزراء الائتلاف الحكومي الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، قبل التصويت على ميزانية 2024، بقوله: "هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب وفيها أموال للجيش لإدارة الحرب، وكل ما هو مطلوب حتى النصر"، على حد تعبيره.

ووفقا لسموترتيش، فإن "الميزانية توظف وتخصص أموالا لجنود الاحتياط والناجين ومن تم إخلاؤهم من المستوطنات والبلدات في الشمال والجنوب، وميزانيات لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات على طول خط النزاع، ولتعزيز نظام الصحة العقلية، وكذلك ميزانيات للشرطة والحرس الوطني ومجموعات الحراسة".

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