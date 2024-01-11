الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل جنوب إفريقيا: إسرائيل ألقت 6000 قنبلة على غزة أول 3 أسابيع من القصف

غزة
غزة

قال ممثل جنوب إفريقيا، إن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتابع، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، أن ممارسات إسرائيل تجعل الحياة في غزة غير ممكنة، خاصة أن الشعب الفلسطيني يتعرض لقصف إسرائيلي لا يتوقف بكل مكان بالقطاع، حيث ألقت إسرائيل 6000 قنبلة على قطاع غزة في أول ثلاثة أسابيع من القصف عبر طائراتها وقتلت عددًا غير مسبوق من المدنيين.

وأضاف، أن ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل هذه المحكمة، فكل الأدلة التي ذكرناها أمام المحكمة تثبت توافر النية لدي إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين باستخدامها أسلحة دمار شامل استهدفت المدنيين ودمرت منازل الفلسطينيين والبنية التحتية في القطاع.

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