الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العدل الدولية": الحكم فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل اليوم دون تأخير

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا تقول إن ما فعلته إسرائيل في قطاع غزة هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وطلبت من المحكمة إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتابعت خلال استماع المحكمة لجنوب إفريقيا ودفاعها القانوني بشأن دعوى تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، أن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بتوفير الحصانة للمدنيين في قطاع غزة.

وأكدت محكمة العدل الدولية، أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم إسرائيل التوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين وتدميرهم جسديًا، لافتة إلى أن المحكمة ستعلن الحكم اليوم دون تأخير.

دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد وافقت على المثول أمام المحكمة، رغم أنها شنت هجومًا على جنوب إفريقيا بعد رفعها الدعوى، وهاجم رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، ومسئولون آخرون، جنوب إفريقيا، ووصفوا الدعوى بأنها "مؤامرة، وتفتقر إلى أساس واقعي وقانوني".

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