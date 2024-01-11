الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قُبيل جلسة محكمة العدل الدولية.. وقفة بجنوب إفريقيا للتضامن مع الفلسطينيين

وقفة بجنوب في فريقيا
وقفة بجنوب في فريقيا للتضامن مع الفلسطينيين

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلًا، يفيد بتنظيم وقفة في عاصمة جنوب إفريقيا للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة قبيل جلسة محكمة العدل الدولية اليوم الخميس.

نظر الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية 

وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، أولى جلساتها لنظر الدعوى التي أقامتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية في عدوانها على قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت مؤخرًا طلبًا لفتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وذلك على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك وفقًا لبيان المحكمة.

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