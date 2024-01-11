الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السلطنة تحقق به.. "البحرية البريطانية" تعلن وقوع حادث لسفينة شرق سواحل عمان

حادث لسفينة شرق
حادث لسفينة شرق سواحل عمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها صباح اليوم الخميس، تقريرًا عن حدث على بُعد 50 ميلًا بحريًا شرق سواحل عمان، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية إن عمان تحقق في الحادث، وتنصح السفن بالحذر وإبلاغها بأي نشاط مشبوه.

ناقلة رصدت ثلاثة زوارق قربها

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن شركة الأمن البحري البريطانية أكدت تصاعد ألسنة لهب تصدر من ناقلة مستهدفة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.

وأكدت شركة الأمن البحري البريطانية أن ناقلة رصدت ثلاثة زوارق قربها، وشاهدت صاروخين أطلقا من اتجاه الزوارق.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية البحرية البريطانية التجارة البحرية البريطانية سواحل عمان

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة لـ23 ألف شهيد

تفاصيل القمم الثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن “فيديوجراف”

"سرايا القدس" تقصف جنود وآليات العدو بقذائف هاون فى جنوب حى الزيتون بغزة

خسائر البنى التحتية منذ 7 أكتوبر تجاوزت 7 ملايين دولار فى "جنين وحدها"

الهلال الأحمر الفلسطينى يكشف ضرر القطاع الصحى منذ بدء العدوان على غزة

مظاهرة رافضة لزيارة وزير الخارجية الأمريكى إلى رام الله

الرئيس الفلسطينى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى فى رام الله

قمة أردنية مصرية فلسطينية اليوم بالعقبة لبحث التطورات فى غزة

الأكثر قراءة

اليوم.. "سفاح الجيزة" يظهر من جديد أمام محكمة النقض

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

يومان فى البحر.. "الطقس السيئ" يُصعّب مهمة البحث عن غريق لوران

أمطار على الإسكندرية.. "الفيضة الكبرى" تضرب عروس البحر المتوسط

اليوم.. "العدل الدولية" تنظر فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا