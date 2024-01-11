السلطنة تحقق به.. "البحرية البريطانية" تعلن وقوع حادث لسفينة شرق سواحل عمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها صباح اليوم الخميس، تقريرًا عن حدث على بُعد 50 ميلًا بحريًا شرق سواحل عمان، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية إن عمان تحقق في الحادث، وتنصح السفن بالحذر وإبلاغها بأي نشاط مشبوه.

ناقلة رصدت ثلاثة زوارق قربها

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن شركة الأمن البحري البريطانية أكدت تصاعد ألسنة لهب تصدر من ناقلة مستهدفة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.

وأكدت شركة الأمن البحري البريطانية أن ناقلة رصدت ثلاثة زوارق قربها، وشاهدت صاروخين أطلقا من اتجاه الزوارق.