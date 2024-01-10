تفاصيل القمم الثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن “فيديوجراف”
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف تفصيلي عن تفاصيل القمم الثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن، كالآتي:-
30 مارس 2017 القمة الثلاثية بالأردن
- عُقدت على هامش القمة العربية بالبحر الميت.
- شددت على أهمية دعم استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.
- أكد الزعماء الثلاثة تمسكهم بحل الدولتين.
2 سبتمبر 2021 القمة الثلاثية بالقاهرة
- شدد قادة مصر والأردن وفلسطين على مركزية القضية الفلسطينية.
- أكدت أن السلام العادل والشامل والدائم بشكل خيارا استراتيجيا.
- أكد القادة رفضهم للإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين.
- دعوة المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم وكالة الأونروا.
17 يناير 2023 القمة الثلاثية بالقاهرة
- أكد قادة مصر والأردن وفلسطين ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
- حذرت القمة من استمرار غياب الأفق السياسي لإحلال السلام.
- أكدت القمة أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة.
- الدعوة لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.
14 أغسطس 2023 القمة الثلاثية بالعلمين الجديدة
- أكد القادة القادة أن حل القضية الفلسطينية ضرورة إقليمية ودولية.
- دعت القمة إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
- أدانت القمة انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربة والقدس المحتلة.
- الاتفاق على أهمية الدور المصري في إنهاء الانقسام الفلسطيني.