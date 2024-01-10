تفاصيل القمم الثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن “فيديوجراف”

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف تفصيلي عن تفاصيل القمم الثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن، كالآتي:-

30 مارس 2017 القمة الثلاثية بالأردن

عُقدت على هامش القمة العربية بالبحر الميت.

شددت على أهمية دعم استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.

أكد الزعماء الثلاثة تمسكهم بحل الدولتين.

2 سبتمبر 2021 القمة الثلاثية بالقاهرة

شدد قادة مصر والأردن وفلسطين على مركزية القضية الفلسطينية.

أكدت أن السلام العادل والشامل والدائم بشكل خيارا استراتيجيا.

أكد القادة رفضهم للإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين.

دعوة المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم وكالة الأونروا.

17 يناير 2023 القمة الثلاثية بالقاهرة

أكد قادة مصر والأردن وفلسطين ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

حذرت القمة من استمرار غياب الأفق السياسي لإحلال السلام.

أكدت القمة أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة.

الدعوة لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.

14 أغسطس 2023 القمة الثلاثية بالعلمين الجديدة