مرشح جمهورى: انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" يورط أمريكا فى حرب عالمية

أكد رون ديسانتيس، أحد مرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن انضمام أوكرانيا للناتو يورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب عالمية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ضرورة التركيز على مشكلات الولايات المتحدة مع الصين

وشدد، خلال كلمته اليوم في المناظرة الخامسة لمرشحي الحزب الجمهوري، على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على مشكلات الولايات المتحدة مع الصين.

فيما تعتبر نيكي هايلي، أحد مرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن أوكرانيا جزء من الأمن القومي الأمريكي.