الأربعاء 10 يناير 2024
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الرئيس الفلسطينى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى فى رام الله

محمود عباس أبومازن،
محمود عباس أبومازن،

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، في رام الله، صباح الأربعاء، وفقًا لفضائية "الغد".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى رام الله؛ لإجراء مباحثات حول التطورات في غزة والضفة.

والتقى بلينكن، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومة الحرب الإسرائيلية، في تل أبيب، حيث تعهد بلاده بدعم حق إسرائيل في منع تكرار الهجمات التي وقعت يوم 7 أكتوبر، لكنه في ذات الوقت شدد على أهمية تجنب المزيد من الأذى للمدنيين وحماية البنية التحتية المدنية في غزة.

وتأتي زيارة بلينكن إلى تل أبيب بعدما أجرى مزيدًا من المحادثات مع زعماء عرب، في إطار جهود دبلوماسية لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة، حيث التقى مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أجرى محادثات في السعودية مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا، بعدما زار الأردن وقطر، الأحد الماضي.

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