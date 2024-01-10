الأربعاء 10 يناير 2024
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الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 300 من الكوادر الطبية العاملة فى غزة جراء العدوان الإسرائيلى

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن الكوارث الطبية التي لحقت بالقطاع الطبي منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال أخرجت 30 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة منذ بداية العدوان، بالإضافة إلى استشهاد 300 من الكوادر الطبية العاملة في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، متابعة أن المناطق الشمالية في غزة تفتقر إلى المرافق الصحية، وسيارات الإسعاف توقفت بسبب انعدام الوقود.

إصابة 12 فلسطينيًا خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد المصابين في البلدة القديمة في نابلس جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ12 جريحًا بينهم 9 بالرصاص الحي، بجانب محاصرة البلدة القديمة.

وأكدت الهلال الأحمر أنه تمت إصابة 12 مواطنًا بينهم طفل وسيدة مسنة برصاص الاحتلال وبالضرب، وبين المصابين 9 شبان، من بينهم 8 أصيبوا بالرصاص الحي، وتاسع في اعتداء بالضرب وعولج ميدانيًا، إلى جانب إصابة طفلين (16 عامًا) بالرصاص الحي في القدم، وسيدة مسنة (70 عامًا) أصيبت بالهلع وتم التعامل معها ميدانيًا، وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

الهلال الأحمر الفلسطيني نابلس إسرائيل البلدة القديمة في نابلس

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