إصابة 9 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه 9 فلسطينيين أصيبوا خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس بينها 7 بالرصاص الحي، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

واقتحمت أعداد كبيرة من الجيبات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.

فيما أعلنت عدة مؤسسات تأخير ساعات عمل الموظفين لمدة ساعة، بسبب الاقتحام المستمر للمدينة، الأحمر الفلسطيني: 9 إصابات خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في نابلس بينها 7 بالرصاص الحي.