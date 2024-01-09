سامح شكرى: من المحزن استهداف وقتل الصحفيين والأطفال ويجب وقف إطلاق النار فى غزة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه لابد من التركيز على وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا: “لا يمكن الحديث عن أمور قد يفهم منها قبول استمرار هذا الوضع من الأعمال العسكرية واستهداف المدنيين”.

وأضاف “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية: "إذا جرح طفل كان ينبغي أن يهب المجتمع الدولي لنصرته والحفاظ عليه، لكن اليوم نشهد مقتل 10 آلاف طفل والمزيد منهم تحت الأنقاض حتى الآن وعليه يجب على المجتمع الدولي المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار ثم التعامل مع أي قضايا أخرى في إطار الجهود التي تبذل للتعامل مع كافة العناصر".

وتابع: “يجب وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات لأكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في العراء دون مأوى ومأكل ورعاية صحية، بجانب استهداف البنية التحتية وتدمير 70 % من المباني في قطاع غزة”.

واختتم: "من المحزن استهداف وقتل الصحفيين ولم نسمع أي إدانة لهذا العدد الضخم من المدنيين والصحفيين ومنع دخول الصحافة والمسئولين لقطاع غزة في محاولات متكررة".