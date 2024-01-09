الثلاثاء 09 يناير 2024
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صفارات الإنذار تدوى فى 26 بلدة بالجليل للتحذير من تسلل مسيرات من لبنان

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل خشية تسلل طائرات مسيرة، و دوت صفارات الإنذار في 26 بلدة وموقعا في الجليل للتحذير من تسلل مسيرات من لبنان.

وأكد الإعلام الإسرائيلي رصد إطلاق عدة صوارخ من لبنان على يفتاح والمنارة بالتزامن مع تسلل طائرات مسيرة، مشيرًا إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق وادي الحجير جنوب لبنان.

 استهداف بلدتي الغندورية وقرون في القطاع الأوسط جنوبي لبنان

وقد استهدفت إسرائيل بطيرانها الحربي غارة استهدفت بلدتي الغندورية وقرون في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق عرضت فضائية الغد الإخبارية، خبرا عاجلا، يفيد بوقوع انفجارات قوية تهز القطاع الشرقي في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في العديد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية، بعد ظهر أمس الاثنين، مُحذرة من قدوم طائرة معادية وذلك بعد وقت قليل من اغتيال وسام الطويل القيادي البارز في في "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله في قصف إسرائيلي جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار انطلقت في بيت هليل، وكفار جلعاد، وكفار يوفال، والمطلة، والمنارة، ومعيان باروخ، ومرجليوت، ومسجاف عام، وكريات شمونة، وتل حاي.

وقالت تقارير إخبارية: إن القيادي العسكري البارز في حزب الله وسام الطويل تم اغتياله في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.

لبنان شمال إسرائيل جنوب لبنان الحدود اللبنانية الجليل مسيرات من لبنان

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