الثلاثاء 09 يناير 2024
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جيش الاحتلال يعلن مقتل وإصابة 10 ضباط وجنود بجروح خطرة في المعارك بغزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 4 جنود وإصابة 3 ضباط و3 جنود بجروح خطرة في المعارك الدائرة بجنوب قطاع غزة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

كثافة العمليات بشمال قطاع غزة تنحسر مع التحول إلى هجمات محددة

 وفي سياق متصل نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن المرحلة الجديدة تتضمن عددًا أقل من القوات والغارات الجوية، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن كثافة العمليات بشمال قطاع غزة تنحسر مع التحول إلى هجمات محددة، وسنركز الآن على معاقل حماس في المناطق الجنوبية والوسطى بالقطاع

 

غزة الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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