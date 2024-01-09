"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم لمدينة نابلس وتحاصر مخيمي عسكر وبلاطة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس بجانب محاصرة مخيمي عسكر وبلاطة، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 112 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 112 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن إعلام فلسطيني ارتقاء 3 شهداء في قصف للاحتلال على منزل بدير البلح في قطاع غزة.