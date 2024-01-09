الثلاثاء 09 يناير 2024
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"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم لمدينة نابلس وتحاصر مخيمي عسكر وبلاطة

قوات الاحتلال تقتحم
قوات الاحتلال تقتحم لمدينة نابلس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس بجانب محاصرة مخيمي عسكر وبلاطة، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 112 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 112 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن إعلام فلسطيني ارتقاء 3 شهداء في قصف للاحتلال على منزل بدير البلح في قطاع غزة.

نابلس مخيم عسكر مخيم بلاطه فلسطين

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