الثلاثاء 09 يناير 2024
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سلاح الجو الأوكراني: لدينا عجز في الصواريخ الموجهة ضد الطائرات

الصواريخ الموجهة
الصواريخ الموجهة ضد الطائرات

أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن لديه عجز في الصواريخ الموجهة ضد الطائرات، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق ذكر مسئولون أوكرانيون أن 11 شخصًا على الأقل، من بينهم 5 أطفال، الأحد، لقوا حتفهم في قصف روسي في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من إقليم دونيتسك.

وقال فاديم فيلاشكين الحاكم العسكري للمنطقة عبر تطبيق تليجرام، إن 8 أشخاص أصيبوا في الهجمات على منطقة بوكروفسك.

وأضاف أن القوات الروسية قصفت المنطقة باستخدام صواريخ إس - 300 المضادة للطائرات.

وتعرضت قريتان للقصف، بالإضافة إلى مدينة بوكروفسك وبلدة ريفن. وبحسب فيلاشكين ضرب صاروخ منزل أسرة مؤلفة من 6 أفراد.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعازيه لأسر الضحايا. وأضاف أن عمليات الإنقاذ ستتواصل، وسيتلقى الجرحى العلاج.

اقليم دونيتسك القوات الروسية روسيا أوكرانيا

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