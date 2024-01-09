الثلاثاء 09 يناير 2024
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مقتل 3 من عناصر "حزب الله" فى غارة استهدفت سيارتهم جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلا، يفيد بمقتل 3 من عناصر "حزب الله" في غارة استهدفت سيارتهم بالغندورية جنوب لبنان.

 صفارات الإنذار تدوي في 26 بلدة وموقعا في الجليل

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل خشية تسلل طائرات مسيرة، ودوت صفارات الإنذار في 26 بلدة وموقعا في الجليل للتحذير من تسلل مسيرات من لبنان.

وأكد الإعلام الإسرائيلي رصد إطلاق عدة صوارخ من لبنان على يفتاح والمنارة بالتزامن مع تسلل طائرات مسيرة، مشيرًا إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق وادي الحجير جنوب لبنان.

وقد استهدفت إسرائيل بطيرانها الحربي غارة استهدفت بلدتي الغندورية وقرون في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

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