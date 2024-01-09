الثلاثاء 09 يناير 2024
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وصول 57 شهيدًا و65 مصابًا لمستشفى "شهداء الأقصى" بغزة خلال 24 ساعة

شهداء
شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 57 شهيدًا و65 مصابًا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بالتدخل العاجل لمنع الكارثة الصحية والإنسانية في غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية طالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها بالتدخل العاجل لمنع الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 1.9 مليون نازح يواجهون شبح الموت سواء بالأوبئة أو من قلة الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

الصحة الفلسطينية فلسطين قطاع غزة مستشفى شهداء الأقصى

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