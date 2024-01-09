بلينكن: نرى فرصا لتكامل إقليمي مع إسرائيل بمجرد تجاوز اللحظة الصعبة بحرب غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية والأردن وقطر والإمارات، تم الاتفاق على العمل لجهود مساعدة غزة ومنع اتساع دائرة الصراع، وتابع، "نرى فرصا لتكامل إقليمي لإسرائيل بمجرد تجاوز اللحظة الصعبة في حرب غزة.

تصميم على منع اتساع دائرة الصراع

وأكد، خلال لقائه اليوم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال زيارته المتكررة لدول الشرق الأوسط وأوروبا وجد قادة مصممين على منع اتساع دائرة الصراع.