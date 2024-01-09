سامح شكرى يطالب بإدخال المساعدات إلى غزة من جميع المعابر

طالب وزير الخارجية، سامح شكري، بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية من جميع المعابر وليس فقط من معبر رفح لقطاع غزة، ويرجع ذلك بسبب التفتيش من قبل إسرائيل المعيق لسرعة دخول تلك المساعدات.

وتابع "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية: "إنه على إسرائيل أن تأخذ خطوات سريعة في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بالإضافة إلى الجهود التى سوف تبذل على مستوى الأمم المتحدة بتعيين المنسق".

وأضاف: "لم تكن 7 أكتوبر هي بداية هذا الصراع، ولم نغفل أنه منذ عقود وسنوات يتم الاعتداء على الحقوق الفلسطينية واستهداف المدنيين والقتل المتعمد والتهجير من الأراضي وهدم المنازل، ووجود حالة احتلال معترف بها دولية"، مطالبا بأن ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه.

وتابع: "إنه يجب منع التهجير للشعب الفلسطيني، فجميع الخطوات التي تتخذ الآن هي بغرض الدفع نحو التهجير، ولا يمكن أن يظل 2 مليون مواطن فلسطيني محاصرين في رقعة ضيقة للغاية في الجنوب بهذا الشكل ولا تتوافر لهم الاحتياجات الأساسية، ونتوهم بأن هناك جهودا تبذل لمنع التهجير، ولكننا لا نرى جهودا لمنع ذلك، والتي من ضمنها توسيع المساعدات التي يجب أن تكون نافذة من القطاع من كافة المعابر".