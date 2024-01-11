"القاهرة الإخبارية": إسرائيل لا تتوقع أن تصدر "العدل الدولية" قرارًا بوقف لإطلاق النار

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن وزارة القضاء الإسرائيلية لا تتوقع أن تصدر محكمة العدل قرارًا بوقف شامل لإطلاق النار، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وتابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزارة القضاء الإسرائيلية تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية أوامر تشمل إعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة.

بدء نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في "العدل الدولية"

وتعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أولى جلساتها للنظر في اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.