الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القسام" تعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال شرق خان يونس

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في استهداف قوة راجلة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

استهداف جرافة إسرائيلية بعبوة شواظ

وقد أفادت كتائب القسام، عن استهدافها جرافة إسرائيلية بعبوة شواظ، بالإضافة إلى استهداف قوة للاحتلال داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد "رعدية"، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما تم استهداف 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قطاع غزة جنود الاحتلال قوة راجلة الجناح العسكري لحركة حماس حماس كتاب القسام

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