الاحتلال يَمثُل أمام العالم.. حيثيات دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

تعقد محكمة العدل الدولية في هولندا بمدينة لاهاي، أولى جلساتها لنظر الدعوى التي أقامتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية في عدوانها على غزة، اليوم الخميس، والتي جاءت على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاءت حيثيات دعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بحسب "القاهرة الإخبارية" التي تتركز في مذكرة على الانتهاكات والتهديدات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

طلبات الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا

وتسعى الدعوة للحصول على قرار يدفع إسرائيل نحو وقف فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، فيما طالبت الدعوى حكومة إسرائيل بالآتي:

بضمان ألا تتخذ الوحدات العسكرية التابعة لها خطوات لدعم العمليات الميدانية في غزة. الامتناع عن تنفيذ أي تدابير تؤدي إلى الطرد والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم أو حرمانهم من الوصول إلى الطعام والماء.

وخلال إعداد الوثيقة، أولت جنوب إفريقيا اهتمامًا بأحكام القانون الخاصة باتفاقية منع الإبادة الجماعية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1951، وبالقياس على بنود الاتفاقية، يتضح أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين والمواقع المدنية والمستشفيات وأماكن العبادة والدراسة والمواقع التاريخية.

التحريض العلني والمباشر على ارتكاب إبادة جماعية

وبالقياس على بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية يتضح أن: