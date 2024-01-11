وزير العمل الفلسطينى: إسرائيل رغم خلافاتها الداخلية تتفق على قتل الشعب الفلسطينى وإبادته

علق الدكتور نصري أبوجيش، وزير العمل الفلسطيني، على عقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها لنظر الدعوى التي أقامتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية في عدوانها على قطاع غزة، اليوم الخميس.

وقال في مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن الاحتلال ارتكب جميع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني لإخراجه من قطاع غزة، مستنكرًا تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حول أخلاقيات جيش الاحتلال في حربه على القطاع.

وتابع أن دعوة جنوب إفريقيا تتركز على الانتهاكات والتهديدات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة، حيث تسعى الدعوة للحصول على قرار يدفع إسرائيل نحو وقف فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

واختتم وزير العمل الفلسطيني، أن حكومة الاحتلال تمارس سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منوهًا بأن الحكومة الإسرائيلية رغم خلافاتها الداخلية تتفق على قتل الشعب الفلسطيني وإبادته من القطاع.