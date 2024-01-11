الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدولية للصليب الأحمر: مقتل زملائنا من الهلال الأحمر الفلسطينى فى دير البلح غير مقبول

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن مقتل زملائنا من الهلال الأحمر الفلسطيني في دير البلح بقطاع غزة أمر غير مقبول، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

استشهاد 6 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

وقد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد 6 من طواقمها حصيلة استهداف الاحتلال مركبة إسعاف الهلال الأحمر في دير البلح، وهم سائق الإسعاف، يوسف أبومعمر، المسعف فادي فؤاد المعني، إسلام أبوريالة، مستجيب أول، فؤاد أبوخماش، مصور متطوع، بالإضافة إلى إصابتين كانتا في مركبة الإسعاف واستشهدا جراء الاستهداف.

وأدان الهلال الأحمر الفلسطيني، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة إسعاف الهلال الأحمر، مطالبة الجمعية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

غزة الهلال الأحمر الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب الأحمر فلسطين قطاع غزة

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