داعمة لموقف جنوب إفريقيا.. الفلسطينيون ينظمون وقفات أمام محكمة العدل الدولية

قالت جمانة هاشم، مراسلة القاهرة الإخبارية من لاهاي، إن محكمة العدل الدولية تستمع اليوم لطلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

جنوب إفريقيا وجهت تهمًا للاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بالقتل المتعمد للفلسطينيين

وأضافت، خلال مداخلتها على فضائية القاهرة الإخبارية، أن جنوب إفريقيا استندت في دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال إلى بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، متابعة: جنوب إفريقيا وجهت تهمًا للاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بالقتل المتعمد للفلسطينيين.

الفلسطينيون ينظمون اليوم وقفات أمام محكمة العدل الدولية

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من لاهاي، أن الفلسطينيين ينظمون اليوم وقفات أمام محكمة العدل الدولية تؤيد وتدعم موقف جنوب إفريقيا.

وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، أولى جلساتها لنظر الدعوى التي أقامتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية في عدوانها على قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت مؤخرًا طلبًا لفتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وذلك على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك وفقًا لبيان المحكمة.