الخميس 11 يناير 2024
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المرصد الأورومتوسطى: دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل غطت مفردات الإبادة الجماعية

جريدة الدستور

علق رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على عقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها لنظر الدعوى التي أقامتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية في عدوانها على غزة، اليوم الخميس.

دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتعلق بالقصد الجنائي

وقال عبده، خلال مداخله عبر تطبيق "سكاي بي" مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل شاملة غطت كل مفردات الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين واستهداف المدنيين وتدمير المنشآت الصحية، وهي تتعلق بالقصد الجنائي وتعمد استهداف الفلسطينيين بإجراءات التجويع والقتل والتهجير.

جنوب إفريقيا استندت إلى تصريحات الحكومة لإثبات نيتها في ارتكاب جـرائم الإبادة

واختتم رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "جنوب إفريقيا استندت إلى تصريحات الحكومة الإسرائيلية لإثبات نية الاحتلال في ارتكاب جـرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، حيث جاءت حيثيات دعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بحسب القاهرة الإخبارية التي تتركز في مذكرة على الانتهاكات والتهديدات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حقوق الانسان جنوب أفريقيا إسرائيل

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