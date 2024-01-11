الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محكمة العدل الدولية تنظر دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل (بث مباشر)

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

انطلقت أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيًا، اليوم الخميس، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لدولة الاحتلال ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.

 

محكمة العدل الدولية الإحتلال الإسرائيلي فلسطين قطاع غزة الشعب الفلسطيني إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

استشهاد الصحفى "محمد الثلاثينى" جراء قصف إسرائيلى على منزله بغزة

"القسام" تعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال شرق خان يونس

الاحتلال يَمثُل أمام العالم.. حيثيات دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

قُبيل جلسة محكمة العدل الدولية.. وقفة بجنوب إفريقيا للتضامن مع الفلسطينيين

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل لا تتوقع أن تصدر "العدل الدولية" قرارًا بوقف لإطلاق النار

الدولية للصليب الأحمر: مقتل زملائنا من الهلال الأحمر الفلسطينى فى دير البلح غير مقبول

"القسام" تُعلن استهداف 3 آليات للاحتلال شرق خان يونس

داعمة لموقف جنوب إفريقيا.. الفلسطينيون ينظمون وقفات أمام محكمة العدل الدولية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وثيقة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

ولية أمر تقدم “رشوة” لنجاح ابنها فى 3 مواد.. ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

سهرة شذوذ ومخدرات وراء مقتل خمسيني في النهضة

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا