الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل وثيقة جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن مطالب جنوب إفريقيا في شكوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.

الحرب في غزة 

وقالت لوموند إن جلسات الاستماع ستعقد اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وتطالب جنوب إفريقيا فيها بوقف الهجمات ضد قطاع غزة الفلسطيني.

ووفقًا للصحيفة فإن الوثيقة أيضًا تطالب "بالوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية" التي يمكن أن تشكل أعمال إبادة جماعية، وعدم فرض ظروف معيشية قد تؤدي إلى التدمير الجسدي لسكان غزة، ووقف القتل والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة للشعب الفلسطيني في غزة.

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هذا وتواجه إسرائيل، اليوم الخميس، اتهامات أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" خلال حربها ضد حماس في غزة.

بدء الدعوى التي عرضتها جنوب إفريقيا اليوم

وقدمت جنوب إفريقيا نداءً عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية لإجبار إسرائيل على "التعليق الفوري" لعملياتها العسكرية في غزة، وسيتقابل المسئولون من كلا البلدين وجهًا لوجه في قاعة العدل الكبرى في قصر السلام في لاهاي، وهو عالم بعيد عن الدمار الذي شهدته إسرائيل وغزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل

وصرح مسئولون في وزارة العدل الإسرائيلية، لصحيفة "هآرتس"، بأنهم يعتقدون أن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف القتال في غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية، اليوم الخميس، عن حقوقيين لم تذكر أسماءهم أن هذه الأوامر يمكن أن تشمل مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، أو تشكيل لجنة تحقيق أو السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.

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