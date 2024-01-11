فى اليوم الـ97 من العدوان.. الاحتلال يواصل قصف العائلات فى جنوب ووسط غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 97 من عدوانه الوحشي على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، على مناطق متفرقة من القطاع، ما أوقع مزيدًا من الشهداء والجرحى، حيث استهدفت آلته العسكرية، عمدًا منازل وتجمعات المدنيين ومنشآتهم وشوارعهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 147 شهيدًا و243 مصابًا؛ لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 23357 شهيدًا و59410 إصابات 70% منهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي أبرز ما تم قصفه وفق وسائل الإعلام الفلسطينية، خلال الـ24 ساعة الماضية:

قصف منزل لعائلة أبوناموس في مخيم خان يونس، جنوبي القطاع، أسفر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 25 آخرين.

شن غارات عنيفة على مناطق جنوب شرق خان يونس.

تدمير عدة منازل في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

قصف أرض تؤوي نازحين في منطقة عريبة، شمالي مدينة رفح، أسفر عن استشهاد 5 مواطنين بينهم 4 أطفال وسيدة.

قتل 3 مواطنين أشقاء من عائلة ماشي قرب مطار غزة الدولي المدمر شرق رفح.

شن سلسلة غارات على مخيمي البريج والنصيرات، وسط القطاع غزة.

قصف مخيم المغازي في هجمات متفرقة، أسفر خلالها عن استشهاد 17 مواطنًا.

قصف سيارة إسعاف على مدخل دير البلح، وسط القطاع، أسفر عن استشهاد 6 مسعفين.

قصف منزل على مدخل مشفى شهداء الأقصى بدير البلح، أسفر استشهاد ١٢ مواطنًا. بينهم الصحفي أحمد بدير.

قصف منزل الأسيرة المحررة وفاء البس في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهادها.

الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض والأوبئة في القطاع

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع داخل قطاع غزة بسبب نقص الوقود والعراقيل التي يضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن منظمة الصحة العالمية لم تتمكن من الوصول للمستشفيات في قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين، مشيرًا إلى أن 93% من أهالي القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهناك مخاطر من تفشي الأمراض والأوبئة في القطاع.