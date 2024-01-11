الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى اليوم الـ97 من العدوان.. الاحتلال يواصل قصف العائلات فى جنوب ووسط غزة

غزة
غزة

واصل جيش  الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 97 من عدوانه الوحشي على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، على مناطق متفرقة من القطاع، ما أوقع مزيدًا من الشهداء والجرحى، حيث استهدفت آلته العسكرية، عمدًا منازل وتجمعات المدنيين ومنشآتهم وشوارعهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 147 شهيدًا و243 مصابًا؛ لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 23357 شهيدًا و59410 إصابات 70% منهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

txt

الصحة العالمية: نواجه تحديات كبيرة فى غزة بسبب التعنت الإسرائيلى

وفيما يلي أبرز ما تم قصفه وفق وسائل الإعلام الفلسطينية، خلال الـ24 ساعة الماضية:

  • قصف منزل لعائلة أبوناموس في مخيم خان يونس، جنوبي القطاع، أسفر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 25 آخرين.
  • شن غارات عنيفة على مناطق جنوب شرق خان يونس.
  • تدمير عدة منازل في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.
  • قصف أرض تؤوي نازحين في منطقة عريبة، شمالي مدينة رفح، أسفر عن استشهاد 5 مواطنين بينهم 4 أطفال وسيدة.
  • قتل 3 مواطنين أشقاء من عائلة ماشي قرب مطار غزة الدولي المدمر شرق رفح.
  • شن سلسلة غارات على مخيمي البريج والنصيرات، وسط القطاع غزة.
  • قصف مخيم المغازي في هجمات متفرقة، أسفر خلالها عن استشهاد 17 مواطنًا.
  • قصف سيارة إسعاف على مدخل دير البلح، وسط القطاع، أسفر عن استشهاد 6 مسعفين.
  • قصف منزل على مدخل مشفى شهداء الأقصى بدير البلح، أسفر استشهاد ١٢ مواطنًا. بينهم الصحفي أحمد بدير.
  • قصف منزل الأسيرة المحررة وفاء البس في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهادها.

 

الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض والأوبئة في القطاع

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع داخل قطاع غزة بسبب نقص الوقود والعراقيل التي يضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن منظمة الصحة العالمية لم تتمكن من الوصول للمستشفيات في قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين، مشيرًا إلى أن 93% من أهالي القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهناك مخاطر من تفشي الأمراض والأوبئة في القطاع.

الاحتلال اليوم 97 قطاع غزة عشرات الغارات الجوية العائلات خان يونس

مواد متعلقة

اليوم.. "العدل الدولية" تنظر فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة

ميوله الجنسية أثارت الجدل.. من هو جابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا الجديد؟

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين منع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة

رفضا لإزدواجية الإعلام الغربي.. دعوة أمريكية للغضب ضد إسرائيل بسبب قتل الصحفيين الفلسطينيين

فى اليوم الـ96 من عدوان الاحتلال.. غارات جوية منتظمة على أرجاء متفرقة من غزة

نيويورك تايمز: تفسيرات إسرائيل المزدوجة بشأن تغيير وتيرة الحرب محاولة للحفاظ على الدعم الأمريكى

أزمة رئيس الإكوادور الجديد.. رجال العصابات يحتجزون الشرطة كرهائن

"الصحة العالمية" تحذر من قلة وتأخر مساعدات الإغاثة إلى غزة

الأكثر قراءة

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

أحمد العوضى يتصدر إيرادات الأربعاء.. ويصل للمليون التاسع

اليوم.. "سفاح الجيزة" يظهر من جديد أمام محكمة النقض

أمطار على الإسكندرية.. "الفيضة الكبرى" تضرب عروس البحر المتوسط

يومان فى البحر.. "الطقس السيئ" يُصعّب مهمة البحث عن غريق لوران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا