الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: رفض إسرائيل السماح بتقديم المساعدات لغزة يهدد المستشفيات

مساعدات إنسانية إلى
مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، أمس الأربعاء، من أن الرفض الإسرائيلي المتكرر السماح لفرق الإغاثة بتقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها داخل قطاع غزة؛ يمثل أحدث تهديد يواجه المستشفيات بالقطاع.

وقال المكتب في بيان، إن هذه الممارسات أدت فعليًا إلى حرمان 5 مستشفيات في شمال قطاع غزة من الحصول على الإمدادات والمعدات الطبية المنقذة للحياة.

وأضاف المكتب، أن استمرار عدم توصيل الوقود إلى مرافق المياه والصرف الصحي؛ يتسبب في حرمان عشرات الآلاف من الأشخاص من الحصول على المياه النظيفة، ويزيد من خطر انتشار مياه الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض المعدية.
وأشار بيان المكتب، إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك 15 من أصل 36 مستشفى في غزة ما زال "يعمل جزئيًا"، منها 9 في جنوب القطاع و6 في الشمال.

ولفت المكتب الأممي إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها خدمات في مجالات الرعاية الصحية والطبية لنحو 500 ألف شخص.

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