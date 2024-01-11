الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حوالي 21 فلسطينيًا خلال اقتحامات واسعة بالضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واشتباكات مسلحة في عدة مناطق.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.

مداهمة قوات الاحتلال عددًا من المنازل في الحي الشرقي وحي خروبة

وأشارت إلى مداهمة قوات الاحتلال عددًا من المنازل في الحي الشرقي وحي خروبة، تخللها تحطيم وتخريب محتويات المنازل، والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من أحد المنازل.

ووفق الوكالة، استهدف المقاومون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة، فيما دمرت جرافة الاحتلال الشوارع والبنية التحتية في الحي الشرقي.

ولفتت إلى اعتقال 6 شبان من جنين و8 من رام الله وبيت لحم و7 من نابلس وطوباس وطولكرم.

اتهامات بالإبادة الجماعية

يذكر أن إسرائيل تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية بسبب الحرب في غزة، اليوم الخميس، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وستستمع محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إلى قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، بسبب قصفها للسكان المدنيين في قطاع غزة.

ووفقًا لوزارة الصحة، التي تديرها حماس في غزة، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب في أكتوبر إلى 23 ألفًا و357 شخصًا.

وترفض إسرائيل بشدة الاتهام بالإبادة الجماعية، وتقول إنها تدافع عن نفسها بعد أن قتل مسلحون من حركة حماس وجماعات أخرى نحو 1200 شخص خلال هجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويجب على القضاة البت أولًا في طلب عاجل من جنوب إفريقيا، للوقف الفوري للعملية العسكرية، وقد يستغرق اتخاذ القرار عدة أسابيع، وبعد ذلك فقط سيناقش القضاة مزاعم الإبادة الجماعية.