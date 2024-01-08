الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال
الاحتلال

لليوم الـ94، يواصل الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة، وتستمر الغارات والقصف على عدة مناطق متفرقة من غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

قصف إسرائيلى لقطاع غزة

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 73 مواطنا وإصابة 99 آخرين على الأقل، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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حصيلة القصف الإسرائيلى على منازل المواطنين

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى 18 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، وعشرات الجرحى، تزامنا مع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف في مخيم المغازي وبلدة الزوايدة.

واستُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على منازل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدف محيط برج الفرا، واستُشهد 8 مواطنين في قصف مدفعي استهدف منازل في حي المنارة جنوب شرقي خان يونس.

مستشفى غزة الأوروبى جنوب شرق خان يونس

كما أطلقت طائرة مُسيّرة لجيش الاحتلال النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصر 5 أطفال أشقاء من عائلة الأسطل، أصغرهم "تالا" (عام واحد)، في مدرسة كمال ناصر بخان يونس، بعد استشهاد والدتهم برصاصة من قناص إسرائيلي.

حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 22835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

مكتب الإعلام الحكومى فى غزة

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 22 ألفا و835 شهيدا.

وأشار المكتب الحكومي إلى استشهاد 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة جراء القصف العشوائي لجيش الاحتلال على القطاع منذ بدء الحرب.

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