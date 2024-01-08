باحث: إسرائيل تتحرك على أكثر من مستوى فيما يتعلق بملف التهجير (فيديو)

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك استمرارًا للمخططات الإسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة، سواء بشأن التهجير أو بمستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف فوزي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تتحرك فيما يتعلق بملف التهجير على أكثر من مستوى عبر سياسات القصف العنيف على قطاع غزة، فضلًا عن العمليات البرية أو سياسة التجويع الممنهج ضد سكان القطاع.

شروع إسرائيل في مباحثات مع بعض الدول الإفريقية

ونوه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بأن إسرائيل تبنت بعض التحركات في الأيام الماضية أكدتها تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلي، ووسائل الإعلام الدولية على مستوى شروع إسرائيل في مباحثات مع بعض الدول الإفريقية مثل أوغندا ورواندا من أجل تهجير الفلسطينيين طوعي، وتقديم حزمة من الإغراءات المالية نظير القبول أو استقبال الفلسطينيين.