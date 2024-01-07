الدفاع المدنى بغزة: أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض منذ 7 أكتوبر

أعلن الدفاع المدنى في غزة أن هناك أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلى على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضى، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار الدفاع المدني إلى فقدان 43 من أفراد طواقمه، وإصابة ما يزيد على 180 آخرين، إضافة إلى أنه جرى تدمير 10 مراكز للدفاع المدني من أصل 18 مركزًا في غزة.

الجيش الإسرائيلي تعَّمد تدمير البنية التحتية بشكل كامل

ونوه بأن الجيش الإسرائيلي تعَّمد تدمير البنية التحتية بشكل كامل في القطاع، لافتًا إلى أنه جرى اعتقال 5 أفراد من الدفاع المدني، ولا معلومات عنهم حتى الآن.

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة العمل الفوري والعاجل لإيقاف الحرب الدموية التي تُشن على القطاع، وضرورة التدخل الفوري لحماية ما تبقى من طواقم الدفاع المدني.