رئيس لجنة الحريات الفلسطينية: استهداف الاحتلال للصحفيين قرار من أعلى مستوى سياسى

قال محمد اللحام، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن استهداف قوات الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين ليس اجتهادا من جنود الاحتلال، لكنه قرار من أعلى مستوى سياسي لاستهداف الصحفيين الذين كشفوا أكاذيب الاحتلال وزيفه ورواياته الكاذبة، وبفضلهم ساندت شعوب العالم الفلسطينيين.

الصحفى الفلسطينى ما زال فى الميدان يؤدى واجبه المهنى

وأضاف اللحام، في تصريحات له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنّه رغم القتل والاستهداف والدم والبارود إلا أنّ الصحفي الفلسطيني ما زال في الميدان يؤدي واجبه المهني والوطني، وما زال ينحاز لوطنه دون اكتراث لحياته.

وأشاد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين بالوقفات الاحتجاجية للصحفيين المصريين أمام نقابة الصحفيين وفي كل البلدان العربية، ما يعطي الدافع للاستمرار في فضح الاحتلال أمام العالم.