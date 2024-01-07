عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية": إنه منذ بداية الحرب على غزة هناك فقدان لعددٍ كبير من الصحفيين الفلسطينيين، وأيضًا استهداف مباشر لصحفيين آخرين، وبدأنا نفقد الزملاء الصحفيين يومًا بعد يوم.

وأضافت "عوكل"، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: "الأمور أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة للجميع، وأصبحنا نعلم منذ البداية أن الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال للصحفيين بشكل مباشر، والشواهد على ذلك كانت كثيرة".

وأوضحت: إن هذه أول حرب نغطيها كصحفيين ونعمل خلالها لنقل الصورة، ولدينا شعور إلى حد كبير بالعجز؛ لأن المعاناة أكبر بكثير مما استطعنا تغطيته ومتابعته، لكن نحن الآن جزء من هذا الشعب الذي يستهدفه جيش الاحتلال، وبالتالي اضطررنا للانتقال لأماكن أكثر أمانًا.

وتابعت: "العدد الذي فقدناه من الزملاء الصحفيين ليس قليلًا قياسًا بالأعداد الإجمالية الحالية، وجميعنا يحاول أخذ الاحتياطات اللازمة ومبادئ السلامة المهنية، ونحاول أن نكون في أماكن أقل خطورة، ونلتزم بالتعليمات التي يوجهها لنا جيش الاحتلال، ورغم ذلك يتم استهداف الصحفيين".