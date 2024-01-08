الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطينى من فحمة جنوب جنين

مستعمرون يعتدون بالضرب
مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطيني

اعتدى مستعمرون، الليلة الماضية، على فلسطيني من قرية فحمة جنوب جنين بالضرب، أثناء وجوده قرب مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا بأن مستعمرين هاجموا الشاب إحسان محمد صعابنة، واعتدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بكسر في الإبهام وبرضوض في اليد، فتم نقله بمركبة إسعاف بلدة برطعة إلى المستشفى، حسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وقال صعابنة، لـ"وفا"، إنه تعرض للضرب والتنكيل من مستعمرين قاموا بمهاجمته، أثناء وقوفه على الشارع الرئيس قرب أم الفحم بانتظار حافلة، وتم نقله إلى مركز صحي، ومن ثم نُقل بمركبة إسعاف فجر اليوم إلى مستشفى ابن سينا.

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جالانت: حرب غزة ستؤدى لتحول دائم فى سياسة إسرائيل من الموقف الدفاعى

منظمة الصحة العالمية

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إنها لم تتمكن من الوصول إلى شمال قطاع غزة منذ ما يقرب من أسبوعين، في خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تويتر سابقًا"، مساء أمس الأحد، أنه قد تم إلغاء مهمة كانت من المقرر أن تتجه إلى مستشفى "العودة"، وإلى أربعة مستشفيات أخرى في شمال القطاع المحاصر، للمرة الرابعة، بسبب عدم إمكانية ضمان الأمن.

الإمدادات الطبية إلى القطاع الساحلي المعزول

وجاء في المنشور: ألغت منظمة الصحة العالمية اليوم مهمة كانت مقررة إلى مستشفى العودة وإلى مخزن الأدوية المركزي في شمال غزة، للمرة الرابعة، منذ 26 من ديسمبر، لأننا لم نحصل على ضمانات بفض الاشتباك والسلامة.

وأضاف المنشور: لقد مر 12 يومًا منذ أن تمكنا لآخر مرة من الوصول إلى شمال قطاع غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن القصف العنيف والحركة المحدودة وانقطاع الاتصالات جعلت من "شبه المستحيل" إيصال الإمدادات الطبية إلى القطاع الساحلي المعزول، ولاسيما إلى الشمال.

مستعمرون مدينة أم الفحم جنين منظمة الصحة العالمية الإمدادات الطبية

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