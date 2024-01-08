الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 فلسطينيًا من مدينة نابلس وقرية قبلان جنوبًا.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شوارع 10، وفطاير، وهواش في المدينة، وحاصرت أحد المنازل، وداهمت منازل أخرى، وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين منها وهم: الشقيقان كفاح ويزن الزاغة من شارع فطاير، وعنان عماد طبيلة من شارع هواش.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية أمنية، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قبلان جنوب نابلس، وداهمت عددًا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجزت عددًا من المواطنين، وقامت بالتحقيق معهم ميدانيًا، واعتقلت تسعة آخرين، وهم: محمود الحج أحمد أزعر، والشقيقان صلاح، وأحمد أزعر، وخطاب أحمد حسين أزعر، ومحمد قاسم أزعر، وعبادة محمود أزعر، وعمر محمود قاسم أزعر، وجهاد صالح العلة، وبلال شريف العلة، وصالح أحمد أزعر.

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اعتقالات محافظة بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 11 مواطنًا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: حسام مشهور حمامرة، (35 عامًا)، وأحمد عيسى سباتين، (38 عامًا)، ومحمد رائد حمامرة، (22 عامًا)، والشقيقان إسماعيل محمد زعول، (23 عامًا)، وباسل محمد زعول، (18 عامًا)، وأنس جواد حمامرة (16 عامًا)، ورزق عبدالهادي شوشة، (47 عامًا)، ومحمود نعيم حمامرة، (33 عامًا) من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أنه تم اعتقال شقيقين في مخيم الدهيشة جنوبًا بعد دهم منزل والديهما وتفتيشهما، وهما: بهاء محسن أبويابس، (31 عامًا)، ونبيل، (29 عامًا).

أما في بلدة الدوحة غربًا، فاعتقلت قوات الاختلال أيمن خضر دعامسة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وعلى حاجز عسكري بين مدينتي رام الله ونابلس اعتقل جنود الاحتلال الشاب خالد عقل دار الحاج، (41 عامًا)، من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قبلان مدينة نابلس محافظة بيت لحم الإحتلال الإسرائيلي

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