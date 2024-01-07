الاحتلال يطلب من سكان غزة الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه

طلب الاحتلال الاسرائيلي من سكان قطاع غزة، اليوم الأحد، الانتقال من شمال القطاع المحاصر إلى جنوبه، منوهًا إلى إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، وتحويله إلى طريق آخر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليفتنانت كولونيل، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه على منصة "إكس": "يا سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر)".

وأوضح أدرعي، في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية، أن الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) سيكون مفتوحًا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيًا على الأقدام أو على متن السيارات بين الساعات 09:00 صباحًا (07:00 بتوقيت جرينتش) و16:00 عصرًا.

وأضاف: كما سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي السلام في رفح، اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا، ولغاية 14:00 ظهرًا.

مقتل مجندة إسرائيلية

وكشف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل مجندة من حرس الحدود بعد تعرض مركبة عسكرية لانفجار عبوة ناسفة على أحد المحاور في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

ووفق قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم، قاد الجيش عملية استباقية لمنع تنفيذ مخططات هجومية ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد بأن القوات الإسرائيلية دخلت جنين، لإجراء مهمة لمكافحة الإرهاب، عندما ألحقت عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق أضرارًا بمركبة تابعة لشرطة الحدود.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن اثنين من رجال الشرطة تعرضا لإصابات خطيرة، وواحد لإصابة متوسطة، والرابع لإصابة خفيفة.

وكانت قوات من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.