8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل فى دير البلح

استشهد 8 مواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب مدينة دير البلح.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بوصول 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة لعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء، والمفقودين، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أطلقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

معاناة الأطفال في الحرب

وفي وقت سابق ،قالت منظمة "إنقاذ الطفولة"، إن أكثر من 10 أطفال يفقدون أحد سيقانهم أو كليهما يوميًا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان للمنظمة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، أنه منذ 7 أكتوبر الماضي فقد أكثر من ألف طفل أحد سيقانهم أو كليهما، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأشارت إلى أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت لهؤلاء الأطفال تمت بدون تخدير.

ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية في غزة من الشلل بسبب الصراع، والنقص الكبير في عدد الأطباء وأفراد التمريض والإمدادات الطبية مثل التخدير والمضادات الحيوية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت المنظمة إلى أنه في حين أن 13 مستشفى من أصل 36 في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي، إلا أنها تعمل على أساس جزئي ومتقطع، وتعتمد على حصولها على الوقود والإمدادات الطبية الأساسية في أي يوم.

وقال منسق شؤون المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيسون لي: "لقد رأيت الأطباء والممرضات يشعرون بالعجز التام عندما يأتي الأطفال مصابين بجروح ناجمة عن الانفجارات".

وتابع أن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها، والأكثر من ذلك إنها غير ضرورية ويمكن تجنبها تمامًا.