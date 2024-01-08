عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينتى رام الله والبيرة وسط مواجهات محدودة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينتي رام الله والبيرة، وسط اندلاع مواجهات محدودة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله من محورها الشمالي، وداهمت حي "بطن الهوى" وحاصرت إحدى البنايات، واعتقلت طبيبًا، فيما اقتحمت حي الطيرة، وسيرت آلياتها العسكرية في شارع الإرسال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ممرضًا، بعد اقتحام منزله قرب مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي "أم الشرايط " في مدينة البيرة الملاصقة، وحاصرت إحدى البنايات، واندلعت مواجهات في الحي، أطلقت خلالها تلك القوات الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما انتشرت قوات الاحتلال عند مدخل مخيم الأمعري، وفي أحياء وشوارع أخرى بالمدينة، حيث اقتحمت حي سطح مرحبًا، وسط إطلاق للرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.