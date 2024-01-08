مسؤولون إسرائيليون: العدوان على غزة قد يستغرق لمدة عام

قالت إسرائيل إن عدوانها المستمر في غزة، والتي أسفر بالفعل عن مقتل ما يقرب من 23 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر، يمكن أن تستمر لمدة عام، مما يثير بدوره مخاوف من نشوب حرب إقليمية.

وأكد مسؤولون دفاعيون إسرائيليون وكبار ضباط المخابرات السابقون إنهم يتوقعون أن يستمر القتال في غزة لمدة عام على الأقل، مما يزيد من احتمال سقوط آلاف الضحايا المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، واستمرار التهديد الخطير للاستقرار الإقليمي، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي مؤتمر صحفي، قال الأدميرال دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن وسط وجنوب غزة، حيث يتركز العدوان العسكري هناك، مشبع بعناصر حماس الذين يقيمون في مدينة كاملة تحت الأرض، قاصدًا الأنفاق.

وأشار هاجاري أن تطهير هذه المنطقة من عناصر حماس، سيستغرق ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن القتال "سيستمر خلال عام 2024".

استمرار الحرب في غزة وقت طويل

وأضاف أنه من المتوقع حدوث قتال متفرق في شمال غزة، إلى جانب إطلاق صواريخ بشكل متقطع من هناك باتجاه إسرائيل، لكن مقاتلي حماس "بلا إطار وبدون قادة"، بحسب الجارديان.

وقارن اللواء عاموس يادلين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية والمقرب من كبار الضباط العاملين، الحملة بتلك التي قادها تحالف متعدد الجنسيات ضد تنظيم داعش الإرهابي، في عام 2017 واستغرقت تسعة أشهر، مضيفًا أن الوضع في غزة أكثر صعوبة بكثير

وأضاف: "سوف يستغرق الأمر عامًا كاملًا لتفكيك حماس"، مردفًا: “إنها ليست حرب الأيام الستة [عام 1967]. "الجدول الزمني طويل، حيث أن معاقل داعش لم تكن الموصل والرقة محصنتين تحت الأرضي، وكان التحالف الذي يحاربه يضم 85 دولة".