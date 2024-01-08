الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤولون إسرائيليون: العدوان على غزة قد يستغرق لمدة عام

العدوان على غزة
العدوان على غزة

قالت إسرائيل إن عدوانها المستمر في غزة، والتي أسفر بالفعل عن مقتل ما يقرب من 23 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر، يمكن أن تستمر لمدة عام، مما يثير بدوره مخاوف من نشوب حرب إقليمية.

وأكد مسؤولون دفاعيون إسرائيليون وكبار ضباط المخابرات السابقون إنهم يتوقعون أن يستمر القتال في غزة لمدة عام على الأقل، مما يزيد من احتمال سقوط آلاف الضحايا المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، واستمرار التهديد الخطير للاستقرار الإقليمي، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي مؤتمر صحفي، قال الأدميرال دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن وسط وجنوب غزة، حيث يتركز العدوان العسكري هناك، مشبع بعناصر حماس الذين يقيمون في مدينة كاملة تحت الأرض، قاصدًا الأنفاق.  

وأشار هاجاري أن تطهير هذه المنطقة من عناصر حماس، سيستغرق ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن القتال "سيستمر خلال عام 2024".

استمرار الحرب في غزة وقت طويل

وأضاف أنه من المتوقع حدوث قتال متفرق في شمال غزة، إلى جانب إطلاق صواريخ بشكل متقطع من هناك باتجاه إسرائيل، لكن مقاتلي حماس "بلا إطار وبدون قادة"، بحسب الجارديان.

وقارن اللواء عاموس يادلين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية والمقرب من كبار الضباط العاملين، الحملة بتلك التي قادها تحالف متعدد الجنسيات ضد تنظيم داعش الإرهابي، في عام 2017 واستغرقت تسعة أشهر، مضيفًا أن الوضع في غزة أكثر صعوبة بكثير

وأضاف: "سوف يستغرق الأمر عامًا كاملًا لتفكيك حماس"، مردفًا: “إنها ليست حرب الأيام الستة [عام 1967]. "الجدول الزمني طويل، حيث أن معاقل داعش لم تكن الموصل والرقة محصنتين تحت الأرضي، وكان التحالف الذي يحاربه يضم 85 دولة".

إسرائيل غزة حرب إقليمية القتال في غزة الضحايا المدنيين الحرب في غزة

مواد متعلقة

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

اللواء أيمن حب الدين: السوفيت درّبوا كتائبنا على فك وتركيب حائط الصواريخ فى 6 ساعات.. والفريق فهمى قال لنا: «أمامكم 35 دقيقة فقط»

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

"سيدات عظيمات".. زوجات شهداء أكتوبر: رجالنا أقسموا على تحرير الأرض ولو كان الثمن أرواحهم

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

جميع المواد.. رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائى 2024 الترم الأول

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يبدأ المرحلة الثالثة من الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة