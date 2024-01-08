الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأوكرانى: روسيا شنت 11 هجومًا صاروخيًا و69 غارة جوية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني ، عن 35 اشتباكا قتاليا مع  القوات الروسية على الخطوط الأمامية في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي شن 11 هجوما صاروخيا و69 غارة جوية، فضلا عن 53 هجوما من خلال أنظمة إطلاق متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، ونتيجة للهجمات الروسية سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين، وتعرضت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى للتدمير والأضرار.

وأضاف البيان، أنه خلال الليل، هاجم الجيش الروسي أوكرانيا مرة أخرى، بثماني طائرات بدون طيار قتالية من طراز شاهد-136/131وتم تدمير جميعها.

 

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الأركان الأوكرانية: وقوع 29 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية للجبهة مع روسيا

القوات الأوكرانية تعثر على 1615 جسمًا متفجرًا وتبطل مفعولها

في سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن وحدات إزالة الألغام التابعة لخدمة النقل الخاصة التابعة للوزارة عثرت على 1615 جسمًا متفجرًا وتمكنت من إبطال مفعولها، خلال أسبوع من العام الجديد.

وأضافت الوزارة:أبطلنا مفعول 1075 عبوة ناسفة في منطقة خاركيف، و363 في خيرسون، و158 عبوة ناسفة في منطقة ميكولايف، و19 في منطقة دونيتسك.

وتمت إزالة الألغام من مساحة قدرها 2272.81 هكتار، بما في ذلك 2201.20 هكتار في منطقة خيرسون، و24.19 هكتار في منطقة ميكولايف، و37.42 هكتار في منطقة خاركيف، و10 هكتار في منطقة دونيتسك.

العثور على 97007 عبوة ناسفة منذ بداية التدخل العسكري الروسي

وفي المجمل، منذ بداية التدخل العسكري الروسي واسع النطاق، عثرت وحدات خدمة النقل الخاصة التابعة للدولة على 97007 عبوة ناسفة وقامت بتحييدها من مساحة قدرها 51381.20 هكتار.

كما أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 365 ألفا و170 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي بعد مصرع 440 جنديا أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و31 دبابة و11 ألفا و194 من المركبات المدرعة و8 آلاف و666 من النظم المدفعية و953 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و638 من أنظمة الدفاع الجوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و542 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1328 من المعدات الخاصة و6 آلاف و822 طائرة مسيرة وإسقاط 1787 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

 

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